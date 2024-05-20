Омск-Информ
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·Общество

Ко Дню города власти намерены смонтировать оригинальную подсветку на центральных улицах Омска. Пока она украшает улицу Конева.

Подсветка в цветах российского триколора появилась на опорах наружного освещения на улице Конева (Левый берег). Специалисты «Омскэлектро» тестировали два варианта консолей – высотой 85 и 110 сантиметров — и остановили свой выбор на более коротких.

— Видно, что подсветка из специальной гибкой неоновой трубки преобразит магистраль. В перспективе оригинальная подсветка цветов государственного стяга появится на центральных улицах Омска, входящих в гостевой маршрут. Украсим опоры и ЛНО, и контактной сети электротранспорта — сообщил мэр города Сергей Шелест.

Реализовать эти планы власти намерены ко Дню города.

·Общество

Ко Дню города власти намерены смонтировать оригинальную подсветку на центральных улицах Омска. Пока она украшает улицу Конева.

Подсветка в цветах российского триколора появилась на опорах наружного освещения на улице Конева (Левый берег). Специалисты «Омскэлектро» тестировали два варианта консолей – высотой 85 и 110 сантиметров — и остановили свой выбор на более коротких.

— Видно, что подсветка из специальной гибкой неоновой трубки преобразит магистраль. В перспективе оригинальная подсветка цветов государственного стяга появится на центральных улицах Омска, входящих в гостевой маршрут. Украсим опоры и ЛНО, и контактной сети электротранспорта — сообщил мэр города Сергей Шелест.

Реализовать эти планы власти намерены ко Дню города.