Это связано с проведением антитеррористического учения на территории Центрального и Октябрьского округов города.

Это связано с проведением антитеррористического учения на территории Центрального и Октябрьского округов города.

21 и 22 мая на территории Центрального и Октябрьского округов Омска будет проводиться тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объектах органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ России, задействованные в учении сотрудники силовых структур будут отрабатывать практические мероприятия по оцеплению, фильтрации и эвакуации граждан.

– В интересах избежания неудобств при передвижении к месту работы и проживания граждан в указанных районах необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, с указанием адреса регистрации, – отметили в ФСБ.

Целью учения является повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта. Где именно пройдет специальное мероприятие, не уточняется.