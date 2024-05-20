В рамках проекта Министерство будет публиковать истории о социальных работниках.

В рамках проекта Министерство будет публиковать истории о социальных работниках.

Региональный Минтруд запустил новый проект «Команда добра», приуроченный ко Дню социального работника. В его рамках ведомство будет публиковать истории о социальных работниках. Они будут размещаться на официальном сайте министерства и в социальных сетях.

– В учреждениях социальной защиты населения, подведомственных Министерству труда и социального развития Омской области, работают более 12 тысяч человек. Это люди с добрым сердцем, неравнодушные и чуткие. Своей заботой они окружают пожилых граждан, людей с инвалидностью, всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, создают условия для активного долголетия старшего поколения, оказывают поддержку семьям с детьми, другими словами, становятся действительно незаменимыми помощниками для всех жителей региона. В Омской области при их деятельном участии успешно реализуется национальный проект «Демография», а многие практики, разработанные соцработниками в Омской области, вышли на федеральный уровень и сегодня успешно применяются в других регионах. Регулярная рубрика «Команда добра» ближе познакомит жителей с работниками социальной сферы, людьми безграничной доброты и сердечной щедрости, глубоко преданными своему делу, – отметил заместитель председателя правительства Омской области, глава регионального Минтруда Владимир Куприянов.

Первая история будет посвящена сотруднице отделения обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Исилькульского комплексного центра Нине Полоцкой. В этой сфере женщина проработала большую часть своей жизни. Несколько лет во время паводка в деревне Благовещенке она на лодке доставляла своим подопечным продукты и лекарства.