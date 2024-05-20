Компания уже эксплуатирует 130 роботов-доставщиков, еще столько же находятся в стадии сборки.

Компания уже эксплуатирует 130 роботов-доставщиков, еще столько же находятся в стадии сборки.

В России готовится серийное производство роботов-доставщиков от компании «Яндекс». Ее представители заявили, что обладают необходимой экспертизой. Производство стартует, когда стоимость доставки роботом станет сопоставимой с доставкой человеком, сообщает «Коммерсант».

Сейчас «Яндекс» использует в работе 130 роботов-курьеров, еще столько же находятся в сборке. Мощности компании и ее подрядчиков позволяют собирать около тысячи роботов в год.

Как отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, востребованность услуг роботов-курьеров может быть связана с дефицитом и ростом зарплат людей-курьеров. В Москве им платят до 200 тыс. рублей в месяц.