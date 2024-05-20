Предпочтения различаются не только в разных регионах, но и в разное время года.

Предпочтения различаются не только в разных регионах, но и в разное время года.

Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» изучили, какую выпечку чаще всего покупают россияне. Изделия с мясным фаршем, сосисками, ветчиной, сыром, зеленью и овощами оказались в два раза популярнее, чем сладкие. На втором месте вишневые слойки, розаны со смородиной, яблочные и грушевые пироги. Чуть реже жители страны берут кондитерские изделия с творогом.

Отметим, что предпочтения меняются в зависимости от времени года. Зимой, когда организм тратит больше энергии, несладкая выпечка становится почти в 1,5 раза популярнее, чем осенью. Сладкие булочки зимой популярнее в 1,7 раза. Только за прошлую зиму россияне съели почти 2,5 млн булочек, пирожков и «улиток». Весной на первое место выходит хачапури с сыром и ветчиной, а среди сладкой выпечки лидирует «улитка» с ванильной начинкой и изюмом.

В Омске вне зависимости от сезона лидирует самса с курицей. Наиболее популярна она также в Новосибирске и Перми. По данным исследования, каждую пятую самсу с курицей съедают жители этих трех городов.

Жители Архангельска и Иркутска осенью начинают активнее есть слоеные сахарные язычки, шоколадные донаты и круассаны, сдобные булочки со сладкой посыпкой, кленовые слойки и булочки с маком. Предпочтения петербуржцев такие же, как в целом по стране, только вместо булочек и пирожков здесь чаще выбирают гипфели, турноверы и розаны – разновидности выпечки из слоеного теста с начинками. В Казани популярностью пользуется элеш с курицей и картофелем – блюдо традиционной татарской кухни. Краснодарцы и ростовчане любят хачапури и выпечку с адыгейским сыром и зеленью.

Тренд на собственные пекарни в торговых сетях развивается уже несколько лет. Свежая выпечка с горячими напитками очень популярна среди покупателей, поэтому пекарни работают практически в каждом втором магазине сети. Пекарни часто дополняют точки со свежемолотым кофе.

Комбинация кофе и выпечки тоже зависит от региона. В Архангельске чаще всего заказывают латте или американо с классическим круассаном на масле. В Калининграде и Мурманске берут латте и круассан с миндалем. В Санкт-Петербурге на первом месте розан со смородиной и латте.

*По аналитическим данным сервиса «Пятёрочка Доставка»