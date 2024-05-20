Татьяна Пермякова более 25 лет выращивает на дачном участке виноград и персики. Фрукты у омички вырастают вкуснее, чем привозят с юга.

Татьяна Пермякова более 25 лет выращивает на дачном участке виноград и персики. Фрукты у омички вырастают вкуснее, чем привозят с юга.

Жительница Омска Татьяна Пермякова научилась выращивать в суровых сибирских условиях персики и виноград. Женщина занимается этим уже более 25 лет на своем дачном участке и сегодня может похвастать солидным урожаем. Фрукты с дачи омички получаются слаще и вкуснее, чем привезенные с юга, сообщает медиа «Трамплин».

– Все началось с объявления в газете – интернета тогда не было. Увидела, что набирается курс виноградарей, и решила пойти. Там же продавались черенки винограда, рядом лежали гроздья сибирского винограда, которые можно было попробовать. Оказалось, что омский виноград – это очень вкусно! – рассказывает Татьяна. – Набрала черенков, насадила. Первый в эту же зиму съели мыши, второй саженец мы слишком тепло укрыли, но он все же выжил.

На участке омички растут три персиковых дерева сорта «Память Бубнова». Одно уже старое, другому пять лет, третье совсем молодое. Персик в среднем живет 12–15 лет, а плодоносить начинает уже на третий год после высадки. Ухаживать за ним в Сибири не так уж сложно.

– Персик хорошо переносит морозы, больше всего он боится выпревания. Нельзя, чтобы корневая шейка заглублялась, – объясняет нюансы садовод Пермякова. – Однажды мы случайно приехали на дачу, а дерево стоит в воде, и эту зиму мой персик не пережил. Обязательно нужно ставить отдушины на зиму – делаю трубки из шланга, вставляю вниз. Пока нет холода, грунт проветривается, когда снег сходит, снова начинается вентиляция. Поливаем только в самую жару, раз в три года вношу по периметру известь, чтобы косточка лучше формировалась. Подкармливаю один раз за лето.

С виноградом хлопот значительно больше. На протяжении всего лета его нужно подвязывать, пасынковать, открывать и закрывать.

– Весной были заморозки, а их он боится, в отличие от персика, поэтому мы зимние укрытия снимаем, весенние ставим. Пришло лето – снимаем весенние укрытия, начинается подвязка. А так как винограда у меня много, кустов 20, так что только подвязка занимает не меньше недели, – говорит Татьяна.

Но все труды не напрасны: урожай у омички получается богатый. Однажды она собрала пять десятилитровых ведер персиков. А виноград в семье никто даже не считает: яркими гроздьями наполняется множество ящиков. Вкус у фруктов, выращенных на даче сибирского садовода, лучше, чем у привезенных с юга.

– Мои гораздо слаще, потому что я не рву их зелеными. Я рву их, когда персики уже чуть ли не падают с дерева. Магазинные персики снимаются с дерева зелеными, иначе их не довезти, – объясняет Татьяна.

Большая часть урожая, выращенная на ее участке, съедается членами семьи. Из остатков персиков женщина делает варенье и сухофрукты, а из винограда – домашнее вино. Часть урожая расходится по друзьям и соседям. Тех, кто заинтересовался выращиванием винограда и персиков, Татьяна Пермякова готова обучать на своем опыте. А он у омички за четверть века накопился богатый.