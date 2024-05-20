Это позволит привлечь федеральные средства для дальнейшего развития всего северного района.
Губернатор Виталий Хоценко рассказал о восстановлении Усть-Ишимского района, который в настоящее время борется с паводком. По словам главы региона, во время рабочей поездки в Омскую область глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин предложил заняться разработкой мастер-плана развития района.
– Есть подведомственный Минстрою РФ Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования. Совместно мы разработаем мастер-план развития Усть-Ишима и района. Район и райцентр будем развивать. Призываю наше правительство к тому, что, если случилась такая беда, необходимо отнестись к этому как к возможности получить федеральные средства и сделать все хорошо: асфальтированные дороги, ремонт в ФАПах, в школах и так далее, – сказал глава региона.
Также губернатор отметил, что оценка ущерба начнется только после того, как сойдет вода. К формированию комиссии, которая будет заходить в дома, уже приступили.