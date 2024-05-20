Омск-Информ
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·Общество

Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Пик подъема воды в реках прогнозируется на середину июня.

Ситуация с паводком в Усть-Ишимском районе нормализуется в июне, заявил на сегодняшнем брифинге губернатор Виталий Хоценко. Уровень воды в Иртыше пойдет на спад в середине следующего месяца.

– Есть прогноз, что до 15 июня вода продолжит подниматься и достигнет своего пика. Оценка ущерба начнется только после того, как сойдет вода. К формированию комиссии, которая будет заходить в дома, уже приступили, – отметил Хоценко.

Отметим, что за минувшие сутки уровень воды в Иртыше упал на 1 см.

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·Общество

Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Пик подъема воды в реках прогнозируется на середину июня.

Ситуация с паводком в Усть-Ишимском районе нормализуется в июне, заявил на сегодняшнем брифинге губернатор Виталий Хоценко. Уровень воды в Иртыше пойдет на спад в середине следующего месяца.

– Есть прогноз, что до 15 июня вода продолжит подниматься и достигнет своего пика. Оценка ущерба начнется только после того, как сойдет вода. К формированию комиссии, которая будет заходить в дома, уже приступили, – отметил Хоценко.

Отметим, что за минувшие сутки уровень воды в Иртыше упал на 1 см.

1334