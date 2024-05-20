Омск-Информ
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·Общество

За сутки уровень воды в Иртыше упал на 1 сантиметр. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

В Усть-Ишимском районе уровень воды в Иртыше начал падать. За сутки снижение произошло на 1 см. Сейчас уровень воды составляет 945 см. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. Также продолжает понижаться и Ишим в районе села Орехово – 1532 см (–14 см).

Как заявил Хоценко, после того, как сойдет вода, комиссия начнет оценку причиненного ущерба.

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·Общество

За сутки уровень воды в Иртыше упал на 1 сантиметр. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

В Усть-Ишимском районе уровень воды в Иртыше начал падать. За сутки снижение произошло на 1 см. Сейчас уровень воды составляет 945 см. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. Также продолжает понижаться и Ишим в районе села Орехово – 1532 см (–14 см).

Как заявил Хоценко, после того, как сойдет вода, комиссия начнет оценку причиненного ущерба.

2412