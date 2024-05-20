Тех, кто увидит эту фальсифицированную продукцию в нашем регионе, просят сообщать в Роспотребнадзор.

Тех, кто увидит эту фальсифицированную продукцию в нашем регионе, просят сообщать в Роспотребнадзор.

Сотрудники Россельхознадзора Приморского края выявили на рынке фальсифицированную икру. В Роспотребнадзоре предупредили, что она могла попасть и в Омскую область.

На упаковке икры лососевой зернистой изготовителем значится ООО «Камчатский икорный дом», расположенный в Петропавловске-Камчатском в доме № 4/2 на улице Вулканная. Однако по этому адресу никакого производства нет, а указанное юридическое лицо в регионе не зарегистрировано и является «предприятием-призраком». Кто и в каких условиях изготавливал эту икру, неизвестно.

– В случае обнаружения икры лососевой зернистой баночной указанного производителя необходимо обратиться с сообщением о факте ее продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области, – посоветовали жителям региона.