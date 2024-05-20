Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Сегодняшний день, 20 мая, отмечен в истории большим количеством событий и имен, которые у всех на слуху. Мы выделили основные.

День рождения джинсов

В 1873 году фирма американского предпринимателя Леви Страусса получила патент на единоличное производство брюк с заклепками на карманах. Первые джинсы появились за 20 лет до этого и стоили 1 доллар 46 центов за пару. Прочные брюки из парусины, со швами, усиленными двойной строчкой, имели два широких кармана впереди, один сзади и еще один маленький – для монет. Рабочие штаны пользовались большой популярностью у калифорнийских золотоискателей, а свое название получили благодаря итальянскому порту Генуя, откуда шли поставки ткани для брюк. Штамп Genes на тюках американцы читали как «джинс».

День Волги

Уже более 10 лет отмечается во всех регионах, через которые протекает эта великая русская река. Ее длина составляет 3530 километров, Волга является самой длинной рекой в Европе.

В честь Дня Волги во многих населенных пунктах, расположенных вдоль реки, проходят концерты, выступления фольклорных коллективов и народные танцы. Устраивают ярмарки и базары, различные водные развлечения: гонки на лодках, соревнования среди рыболовов.

Также проводятся экологические мероприятия: уборка берегов Волги от мусора, высадка деревьев для защиты побережья от эрозии и многое другое.

Учреждение ордена Отечественной войны

Произошло это 80 лет назад, в 1942-м. Орден стал первой из военных наград, учрежденных в годы Великой Отечественной войны. Его вручали «отличившимся в боях за Советскую Родину в Отечественной войне против захватчиков».

Орден Отечественной войны имел две степени, высшая из которых была первая. Всего за годы войны им были награждены около 1,3 млн человек, в том числе более 300 тысяч – орденом I степени. В 1985 году орден Отечественной войны был возрожден как памятная награда для ветеранов и массово вручался еще семь лет.

Челюскин и край Евразии

В 1742 году русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии. Открытый им мыс был назван Восточным Северным. Кстати, никакого впечатления на первооткрывателя он не произвел – в своем путевом журнале Челюскин написал: «Мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие и торосов нет». Штурман поставил маяк – бревно – и поехал дальше исследовать земли полуострова Таймыр.

И только спустя сто лет Русское географическое общество переименовало северную оконечность Евразии в мыс Челюскина. Сейчас здесь находятся полярная станция и самый северный аэродром континентальной Евразии «Мыс Челюскин».

Всемирный день травматолога

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают врачи, деятельность которых связана с травматологией и ортопедией. Эта область медицины начала формироваться еще в древние времена, а одним из прародителей травматологии считается Гиппократ. Величайший древний ученый и мыслитель был автором поучительных сочинений «О суставах» и «О переломах». Его современники, как и нынешние люди, получали различные травмы и нуждались в помощи.

Лучшим способом поздравить травматологов с их праздником будет ответственное отношение к себе. Работы у этих специалистов обычно и так хватает.

Купавница и народные приметы

В этот день вода приобретает большую целительную силу, поэтому в ней было принято купаться самим и купать лошадей – отсюда и название праздника Купавница. Рано утром в колодце набирали воду и оставляли у дома. Она набиралась тепла от солнца и могла использоваться для оздоровления и уборки в доме – чтобы ушли все беды.

Если на Купавницу шел дождь, это к теплому сентябрю. Прогноз омских синоптиков на сегодня – кратковременные дожди. Так что, похоже, начало осени в Омске будет хорошим.