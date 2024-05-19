Омск-Информ
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·Происшествия

Не особо теплая температура воды в реке и прохладная погода мужчину, похоже, не смутили.

Телеграм-канал «Омский форум» опубликовал видео купания в Оми, которое устроил себе омич. На кадрах видно, как молодой мужчина плавает в реке неподалеку от берега, а затем выходит из воды. Подняться на землю любителю купаний помогают его знакомые.

Отмечается, что температура воды в реке составляет +10 градусов. Прохладно в ночь с субботы на воскресенье было и на улице.

·Происшествия

Не особо теплая температура воды в реке и прохладная погода мужчину, похоже, не смутили.

Телеграм-канал «Омский форум» опубликовал видео купания в Оми, которое устроил себе омич. На кадрах видно, как молодой мужчина плавает в реке неподалеку от берега, а затем выходит из воды. Подняться на землю любителю купаний помогают его знакомые.

Отмечается, что температура воды в реке составляет +10 градусов. Прохладно в ночь с субботы на воскресенье было и на улице.