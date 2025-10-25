Эколог рассказала, откуда в Оми ртуть и почему у реки «грязный» цвет

При отборе пробы воды на берегу реки нередко находят отходы химических удобрений.

Omskinform.ru Омский эколог Оксана Мироненко рассказала о состоянии Оми. Эксперт, в частности, объяснила, почему водоем имеет «грязный» цвет и как в него попадают различные химикаты.

По словам Мироненко, она побывала на гидрологическом посту и в центре мониторинга окружающей среды Обь-Иртышского УГМС, где побеседовала со специалистами ведомства. Со ссылкой на руководителя центра мониторинга Надежду Иванову эколог назвала две причины «грязности» реки.

– В Оми вода «грязная» из-за естественного природного происхождения (темный оттенок из-за богатых органикой болот, откуда она берет начало). Еще одна причина – воздействие человека, – написала Оксана Мироненко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». – Нередко при отборе пробы воды на берегу реки находили отходы химических удобрений. С дождем и ветром эти токсичные вещества благополучно попадали в Омь. Например, препарат «Гранозан», который используют в сельском хозяйстве для защиты семян, содержит ртуть. Делаем выводы.

Также известно, что в начале весны в Оми фиксируется повышенная концентрация марганца. Специалисты объясняют это природными факторами – река берет свое начало с Васюганских болот и несет оттуда воды с большим количеством «химии».