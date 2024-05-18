Аукцион на ремонт перехода у ТЦ «Омский» признали несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки. Торги проведут повторно.

Аукцион на ремонт перехода у ТЦ «Омский» признали несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки. Торги проведут повторно.

В Омске на ремонт подземного перехода у торгового центра «Омский», который находится на пересечении улиц Интернациональной и Герцена, не нашлось желающих. Итоги аукциона подвели вчера, 17 мая. Не было подано ни одной заявки. Аукцион признали несостоявшимся. Торги будут проводить снова.

Подземный переход должны были отремонтировать до 1 октября. За работы обещали заплатить 19 млн рублей. Подрядчик должен был заменить облицовочные плиты ступеней, настенные панели, противоскользящие покрытия, сделать крыши из поликарбоната и установить пандусы для маломобильных групп населения.