Омск-Информ
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·Общество

Такое сравнение пришло в голову омичу, увидевшему в городке Нефтяников остановочный павильон, находящийся слишком далеко от места посадки.

В Омске на остановке общественного транспорта «Площадь Лицкевича» в городке Нефтяников появился новый остановочный павильон. Правда, от места посадки он находится далековато, примерно в сотне метров. Этот факт возмутил одного из местных жителей. До такой степени, что он призвал городские власти убрать остановку. 

Написано, что это остановка «Лицкевича», но дождаться на ней, наверно, можно только старость, – написал омич Михаил Ряузов в одной из социальных сетей.

В мэрии Омска оперативно отреагировали на эмоциональное замечание Михаила. 

По информации акционерного общества «Омск РТС», с 16 по 25 мая 2024 года на данном участке запланировано проведение гидравлических испытаний, из-за чего торгово-остановочный комплекс расположен вдали от проезжей части. После выполнения работ торгово-остановочный комплекс будет возвращен на прежнее место, – говорится в комментарии к посту. 

Остановка, на которой можно дождаться старость, находится на пересечении улиц Нефтезаводская и 22 Апреля. 

·Общество

Такое сравнение пришло в голову омичу, увидевшему в городке Нефтяников остановочный павильон, находящийся слишком далеко от места посадки.

В Омске на остановке общественного транспорта «Площадь Лицкевича» в городке Нефтяников появился новый остановочный павильон. Правда, от места посадки он находится далековато, примерно в сотне метров. Этот факт возмутил одного из местных жителей. До такой степени, что он призвал городские власти убрать остановку. 

Написано, что это остановка «Лицкевича», но дождаться на ней, наверно, можно только старость, – написал омич Михаил Ряузов в одной из социальных сетей.

В мэрии Омска оперативно отреагировали на эмоциональное замечание Михаила. 

По информации акционерного общества «Омск РТС», с 16 по 25 мая 2024 года на данном участке запланировано проведение гидравлических испытаний, из-за чего торгово-остановочный комплекс расположен вдали от проезжей части. После выполнения работ торгово-остановочный комплекс будет возвращен на прежнее место, – говорится в комментарии к посту. 

Остановка, на которой можно дождаться старость, находится на пересечении улиц Нефтезаводская и 22 Апреля. 