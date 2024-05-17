Такое сравнение пришло в голову омичу, увидевшему в городке Нефтяников остановочный павильон, находящийся слишком далеко от места посадки.

Такое сравнение пришло в голову омичу, увидевшему в городке Нефтяников остановочный павильон, находящийся слишком далеко от места посадки.

В Омске на остановке общественного транспорта «Площадь Лицкевича» в городке Нефтяников появился новый остановочный павильон. Правда, от места посадки он находится далековато, примерно в сотне метров. Этот факт возмутил одного из местных жителей. До такой степени, что он призвал городские власти убрать остановку.

– Написано, что это остановка «Лицкевича», но дождаться на ней, наверно, можно только старость, – написал омич Михаил Ряузов в одной из социальных сетей.

В мэрии Омска оперативно отреагировали на эмоциональное замечание Михаила.

– По информации акционерного общества «Омск РТС», с 16 по 25 мая 2024 года на данном участке запланировано проведение гидравлических испытаний, из-за чего торгово-остановочный комплекс расположен вдали от проезжей части. После выполнения работ торгово-остановочный комплекс будет возвращен на прежнее место, – говорится в комментарии к посту.

Остановка, на которой можно дождаться старость, находится на пересечении улиц Нефтезаводская и 22 Апреля.