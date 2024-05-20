Причиной такого роста количества пользователей стала привлекательность карты.

Причиной такого роста количества пользователей стала привлекательность карты.

В первые три месяца текущего года в Омской области количество держателей зарплатных карт ПСБ выросло на 33 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Причиной такого роста количества пользователей стала привлекательность карты. Она предоставляет большое количество привилегий: гибкая программа лояльности (начисление процентов на остаток по карте или повышенный кешбэк за покупки в трех избранных категориях), особые условия по вкладам и кредитам, повышенный лимит на снятие наличных в сторонних банкоматах, выпуск дополнительных карт на членов семьи, оплата без комиссии коммунальных услуг, сотовой связи, налогов, штрафов.

– Все больше омских предприятий переходят на зарплатный проект в ПСБ, при этом основную часть из них составляют компании, занятые в производстве и промышленности. Наши зарплатные программы обеспечивают им простой и удобный доступ к финансовым операциям и нивелируют рутинные процессы в работе, а их сотрудникам предоставляют ряд финансовых решений, привилегий и особые условия обслуживания, – рассказала региональный директор ПСБ в Омске Ольга Дубровина.

Большую пользу получают и работодатели при использовании зарплатного проекта ПСБ. Это позволит эффективно вести бизнес. Работодателям доступны быстрое открытие счетов по электронному реестру, онлайн-зачисление зарплаты и других выплат, возможность интеграции с бухгалтерией 1С, персональное сопровождение менеджера.

Для клиентов ПСБ подключить подобную услугу можно с помощью системы дистанционного обслуживания. Новым клиентам необходимо подать заявку на консультацию через сайт банка или обратившись в офис ПСБ. Управлять проектом также легко через интернет-банк для юридических лиц.

Офисы ПСБ в Омске:

ДО «Омский», адрес: Газетный переулок, 8.

ДО «Проспект Мира», адрес: пр. Мира, 66.

ДО «Рождественский», адрес: пр. К. Маркса, 40.