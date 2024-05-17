Мужчина за деньги создал 10 аккаунтов в мессенджере для украинских военных. Они использовались для финансирования терроризма.

Мужчина за деньги создал 10 аккаунтов в мессенджере для украинских военных. Они использовались для финансирования терроризма.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего омича, который обвиняется по статье «Пособничество в финансировании терроризма».

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, мужчина, слушая участника запрещенного на территории России украинского военного объединения, с которым он вел переписку, за деньги создал и передал данные для дальнейшего администрирования 10 аккаунтов в мессенджере, которые впоследствии использовались для финансирования терроризма.

Омича заключили под стражу. Полиция продолжает выяснить все причины произошедшего. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 3 тыс. до 700 тыс. рублей. Или же он может отправиться в колонию на пожизненный срок.