Омск-Информ
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·Общество

Новое предприятие будет обеспечивать условия для развития газификации региона и организации газоснабжения жителей.
Региональные власти решили создать областное государственное унитарное предприятие «Омскгоргаз». Для этого единый имущественный комплекс АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» передадут из федеральной собственности в областную.
– Данное решение позволит системно подойти к решению накопившихся вопросов, связанных с газоснабжением города Омска, а также реализацией президентской программы социальной догазификации, – отметил губернатор Виталий Хоценко.
Напомним, АО «Омскгоргаз» обанкротилось, а ее бывших руководителей во главе с Сергеем Калининым осудили за хищение денежных средств потребителей, однако месяц назад Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр.
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·Общество

Новое предприятие будет обеспечивать условия для развития газификации региона и организации газоснабжения жителей.
Региональные власти решили создать областное государственное унитарное предприятие «Омскгоргаз». Для этого единый имущественный комплекс АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» передадут из федеральной собственности в областную.
– Данное решение позволит системно подойти к решению накопившихся вопросов, связанных с газоснабжением города Омска, а также реализацией президентской программы социальной догазификации, – отметил губернатор Виталий Хоценко.
Напомним, АО «Омскгоргаз» обанкротилось, а ее бывших руководителей во главе с Сергеем Калининым осудили за хищение денежных средств потребителей, однако месяц назад Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр.
1161