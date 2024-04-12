Суд удовлетворил апелляции фигурантов «дела «Омскгоргаза».

Суд удовлетворил апелляции фигурантов «дела «Омскгоргаза».

Верховный суд РФ удовлетворил апелляции фигурантов «дела Омскгоргаза». Они пытаются оспорить приговор, который был вынесен в середине июля 2022 года.

– Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам 1-го Апелляционного суда общей юрисдикции от 20 марта 2023 года отменили, уголовное дело направили на новое апелляционное рассмотрение иным составом, – приводит «СуперОмск» вердикт Верховного суда РФ.

Напомним, что осужденными по уголовному делу являются бывший депутат Заксобрания Омской области и экс-председатель холдинговой компании «Акция» (в ее состав входил Омскгоргаз) Сергей Калинин, а также бывшие руководители и топ-менеджеры ХК и экс-председатель РЭК Омской области Константин Марченко.

Все они были признаны виновными по статьям «Создание и руководство преступным сообществом, участие в нем» и «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Калинина отправили в колонию на 16 лет, Марченко – на 12 лет, остальные участники получили от 6 до 10 лет.