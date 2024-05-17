Горожан и гостей Омска приглашают в бассейн с теплой водой под открытым небом.

Горожан и гостей Омска приглашают в бассейн с теплой водой под открытым небом.

Этой весной погода не сильно радует омичей теплом. Солнечные дни омрачаются сильным и прохладным ветром. Однако для омичей это не повод откладывать купальный сезон и отвлечься от городской суеты. Экопарк «Малина» приглашает в комфортное место для вашего загородного отдыха! Он располагается в самом сердце соснового бора и дарит гостям атмосферу умиротворения и полной перезагрузки. В экопарке есть теплый бассейн, который находится под открытым небом. Это первая подобная локация в городе.

Омичи могут получить настоящее наслаждение и прочувствовать необыкновенное сочетание теплой воды и прохлады воздуха. Рядом есть баня, в которой можно погреться, и патитент, где можно насладиться чашечкой чая. Купание в термальном бассейне благоприятно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную системы, температура воды составляет +38 градусов.

При этом посетить бассейн могут не только гости отеля. Он доступен для всех любителей экоотдыха. Купающиеся могут бесплатно выпить чай и посетить кафе домашней кухни с вкуснейшими завтраками, обедами и ужинами.

Также на территории экопарка можно арендовать уютные экодома и атмосферные глэмпы. Для постояльцев экопарка доступно парение в кедровой бане на дровах. Для удобства в парке есть мангальные зоны для самостоятельного приготовления шашлычка и овощей-гриль. Воспользоваться этой услугой могут только проживающие в отеле.

В мае для омичей предусмотрены специальные цены на посещение термального комплекса. Ознакомиться с прайсом можно в группе экопарка или на официальном сайте.

Омский район, с. Красноярка, ул. Лесношкольная, 13/а. +7 (3812) 48-82-88

ООО «Грин Парк» ИНН 5503081252 Реклама.