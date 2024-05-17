По словам мэра, город должен развиваться, и его облик неизбежно меняется. У застройщиков есть интерес к частному сектору.

По словам мэра, город должен развиваться, и его облик неизбежно меняется. У застройщиков есть интерес к частному сектору.

Мэр Омска Сергей Шелест высказался о перспективах застройки частного сектора в городе. Большое количество одноэтажных домов сегодня располагается не только на окраинах Омска, но и буквально в пяти минутах езды от центра. Мэр отмечает интерес застройщиков к частному сектору.

– Мы наблюдаем интерес застройщиков к частному сектору, есть проекты на стадии реализации, такие как микрорайон Северное Сияние в Центральном округе, но при формировании проектов КРТ в секторе индивидуальной жилой застройки на первый план выходят взаимоотношения владельцев земельных участков и потенциального застройщика: не всегда люди с легкостью меняют привычный уклад жизни и готовы к быстрым переговорам, – сказал Шелест в комментарии порталу «СуперОмск». – Так или иначе, нам нужно идти по пути замены старого частного фонда на современные жилые микрорайоны. Город должен развиваться, и его облик неизбежно меняется.

Ранее стало известно, что из-за строительства микрорайона в границах улиц 20-я Линия, Лермонтова, 3-й Разъезд и Красных Зорь будут снесены 340 частных домов и семь объектов незавершенного строительства.