На телефон крупного предпринимателя пришло сообщение об одобренной кредитной карте и предложение заказать ее онлайн.

На телефон крупного предпринимателя пришло сообщение об одобренной кредитной карте и предложение заказать ее онлайн.

Один из крупнейших омских предпринимателей, ретейлер Виктор Шкуренко рассказал о комической ситуации, с которой столкнулся накануне. Банк «Уралсиб» прислал ему сообщение об одобренной кредитной карте на 30 тыс. рублей.

– Старшеклассники в школе меня так не унижали, как банк «Уралсиб», – пошутил бизнесмен.

Кредитное учреждение предложило Шкуренко оформить карту онлайн. Судя по его реакции, делать это предприниматель не стал.

Любопытно, что, несмотря на миллиардные обороты его компаний, Виктор Шкуренко платит ипотеку. Бизнесмен заявил, что ему лень закрывать этот кредит.