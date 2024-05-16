Также глава МЧС Александр Куренков поручил обеспечить местных жителей водой, едой и предметами первой необходимости.

Также глава МЧС Александр Куренков поручил обеспечить местных жителей водой, едой и предметами первой необходимости.

Сегодня, 16 мая, из-за паводка в Усть-Ишимский район прибыли глава МЧС России Александр Куренко и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Чиновники уже совершили облет затопленных территорий. Особое внимание они обратили на защиту от затопления других жилых домов и электроподстанции в Усть-Ишиме. По словам Куренкова, нужно сделать все, чтобы подстанция не вышла из строя.

– Необходимо принять все меры, чтобы не допустить выхода из строя и отключения подстанции, – заявил Куренков.

Сейчас в районе развернуто 3 пункта временного размещения. Эвакуировали уже более 2 тыс. людей. В Усть-Ишиме остаются подтопленными 210 жилых домов и более 370 приусадебных участков.

Глава МЧС поручил обеспечить жителей необходимым запасом питьевой воды, продуктами питания, предметами первой необходимости, медикаментами и топливом. Внимание также акцентировали на организацию предстоящих школьных экзаменов.

Всего в Усть-Ишимском районе работают 490 специалистов и 150 единиц техники.