Губернатор представил доклад Правительственной комиссии.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал Правительственной комиссии о ситуации с паводком на территории региона. Заседание комиссии прошло под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.
Глава региона отметил, что уровень воды в Ишиме и Иртыше постепенно снижается. Однако ситуация в Усть-Ишимском районе остается сложной.
– На сегодняшний день на территории Омской области затоплено 648 жилых домов. Ситуация в Усть-Ишимском районе остается сложной, но при этом мы видим, что уровень воды в Иртыше и Ишиме снижается. Остаются затопленными 8 участков автомобильных дорог, из-за этого транспортное сообщение с 9 сельскими поселениями осуществляется при помощи плавающих транспортеров и катеров, – отметил Хоценко.
В район продолжают привозить продукты, лекарства, воду и товары первой необходимости. Из Усть-Ишимского района эвакуировали уже более 2 тысяч человек.
Глава региона отметил, что формирование списков на получение единовременной выплаты пострадавшим от паводка продолжается.