Такую задачу глава государства поставил перед главами МЧС и Минприроды.

Такую задачу глава государства поставил перед главами МЧС и Минприроды.

Президент России Владимир Путин встретился с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Речь шла о паводках, лесных пожарах и мерах по предотвращению различных ЧС.

– Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба домохозяйствам для граждан (вы понимаете, нужно все это осушать), и вовремя, чтобы без задержек такая оценка происходила с учетом того, о чем мы говорили в последний раз на совещании с участием руководителей муниципалитетов, федеральных министров. Прошу обратить на это внимание. Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд, – цитирует Путина сайт Кремля.

Министры предоставили президенту доклады о борьбе с чрезвычайными ситуациями и способах их предотвращения.

В Омской области в селе Большая Тебендя Усть-Ишимского района из-за паводка затопило здание администрации, ФАПы и почту, а также более 45 домов и 70 земельных участков.