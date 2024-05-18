В селе Большая Тебендя затопило здание администрации, ФАПы и почту, а также более 45 домов и 70 земельных участков.

В селе Большая Тебендя затопило здание администрации, ФАПы и почту, а также более 45 домов и 70 земельных участков.

В селе Большая Тебендя Усть-Ишимского района подтоплено 49 домов и 70 земельных участков. Об этом рассказал вице-губернатор Алексей Ромахин. По словам чиновника, в населенном пункте проживало 110 человек. Их них взрослые – 60, дети –26 и пенсионеры – 24. Эвакуировали 73 человека. 54 человек остались в селе.

В селе подтоплено здание администрации, в котором находятся клуб и библиотека, здание ФАПа и дом, в котором работала почта. В местной школе развернули пункт временного проживания. Сейчас там находится 56 человек, в том числе 2 сотрудника полиции.

- Приехали большой командой – медицинские работники, МРБ Омской области, сотрудники МФЦ, Роспотребнадзора, волонтерами. Приняли 43 заявления от граждан для выплат, провели вакцинацию 51 человека, доставили питьевую воду, теплые вещи, продовольствие, произвели забор воды для анализа. Объехали поселения на катере для предварительной оценки ущерба. Провели сход жителей, на котором обсудили проблемные вопросы. Четверо жителей приняли решение об эвакуации с нашей группой. Трое жителей, которые нуждаются в медицинской помощи, завтра будут эвакуированы вертолетом «медицины катастроф», - рассказал Ромахин.

Вопрос держит на контроле губернатор Виталий Хоценко.