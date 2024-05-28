Омск-Информ
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·Происшествия

Вода понемногу отходит, и затопление электрической подстанции уже не грозит.

 

Усть-Ишимскую электрическую подстанцию удалось отстоять от паводка, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– В настоящее время вода, несмотря на дождь, постепенно уходит. На данный момент угрозы затопления подстанции нет, – написал в своем телеграм-канале Хоценко. 

Подстанция обеспечивает электроэнергией весь Усть-Ишимский район, поэтому на ее защиту от затопления были брошены большие силы. Ежедневно вокруг здания возводили насыпь, на месте трудились десятки энергетиков и сотрудников МЧС. 

Защитить станцию от выхода из строя ранее поручал глава МЧС России Александр Куренков.

·Происшествия

Вода понемногу отходит, и затопление электрической подстанции уже не грозит.

 

Усть-Ишимскую электрическую подстанцию удалось отстоять от паводка, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– В настоящее время вода, несмотря на дождь, постепенно уходит. На данный момент угрозы затопления подстанции нет, – написал в своем телеграм-канале Хоценко. 

Подстанция обеспечивает электроэнергией весь Усть-Ишимский район, поэтому на ее защиту от затопления были брошены большие силы. Ежедневно вокруг здания возводили насыпь, на месте трудились десятки энергетиков и сотрудников МЧС. 

Защитить станцию от выхода из строя ранее поручал глава МЧС России Александр Куренков.