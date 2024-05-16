Такую сумму выплатят голкиперу в «Адмирале», где Мишуров проведет год на правах аренды.

Такую сумму выплатят голкиперу в «Адмирале», где Мишуров проведет год на правах аренды.

Голкипер «Авангарда» Андрей Мишуров, который следующий сезон проведет на правах аренды в «Адмирале» из Владивостока, заработает за год 10 млн рублей. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Накануне стало известно, что 22-летний Мишуров заключил новый двухлетний контракт с «Авангардом», но следующий сезон проведет на Дальнем Востоке, где у него должно быть больше игровой практики.

В минувшем сезоне Мишуров провел за «Авангард» 29 матчей регулярного чемпионата, одержав 15 побед, при 91 проценте отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,78.