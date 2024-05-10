Омск-Информ
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·Спорт

Там он встретится со своим бывшим партнером Василием Демченко, выступавшим за «Авангард» ранее.

Телеграм-канал «Антихоккей» сообщил, что голкипер «Авангарда» Андрей Мишуров покинет омский клуб и перейдет в «Адмирал». Выступать за клуб из Владивостока он будет на правах аренды.

– В команде Леонида Тамбиева он составит вратарскую бригаду с Василием Демченко, ранее также выступавшем в омском клубе, – говорится в телеграм-канале.

Напомним, по данным «Спорт-Экспресса», опубликовавшего рейтинг зарплат игроков «Авангарда», Мишурову омский клуб за будущий сезон готов заплатить 10 млн рублей.

·Спорт

Там он встретится со своим бывшим партнером Василием Демченко, выступавшим за «Авангард» ранее.

Телеграм-канал «Антихоккей» сообщил, что голкипер «Авангарда» Андрей Мишуров покинет омский клуб и перейдет в «Адмирал». Выступать за клуб из Владивостока он будет на правах аренды.

– В команде Леонида Тамбиева он составит вратарскую бригаду с Василием Демченко, ранее также выступавшем в омском клубе, – говорится в телеграм-канале.

Напомним, по данным «Спорт-Экспресса», опубликовавшего рейтинг зарплат игроков «Авангарда», Мишурову омский клуб за будущий сезон готов заплатить 10 млн рублей.