Как и предполагалось, Андрей Мишуров проведет следующий сезон в «Адмирале». А потом вернется в «Авангард».

Как и предполагалось, Андрей Мишуров проведет следующий сезон в «Адмирале». А потом вернется в «Авангард».

Омский «Авангард» продлил двусторонний контракт с вратарем Андреем Мишуровым на 2 года. Но следующий сезон вратарь проведет в «Адмирале» на правах аренды.

– Андрей – наш воспитанник, имеющий большой потенциал для роста и мотивацию выйти на новый уровень в КХЛ. Но вратарю крайне важно иметь стабильную игровую практику. В новом сезоне «Адмирал» предоставит Мишурову все необходимые условия для постоянного развития, – отметил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. – Есть уверенность, что в сезоне 2025/2026 Андрей вернется в «Авангард» и будет готов бороться за место первого вратаря.

Напомним, что об аренде Андрея Мишурова в «Адмирал» говорится уже несколько дней. В дальневосточной команде он будет конкурировать с еще одним бывшим вратарем «Авангарда» Василием Демченко.