Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Организация «Надстрой-2» занимается строительством жилых и нежилых зданий.
В Омске появилась новая строительная компания «Надстрой-2». Ее зарегистрировал АО «Новосибирскавтодор», сообщает «Ъ-Сибирь».
Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. Генеральным директором компании значится Андрей Рожко, который также руководит ООО «Надстрой».
Выручка АО «Новосибирскавтодор» в прошлом году составила более 19 млрд руб., чистая прибыль – около 864 млн руб.
·Экономика/Бизнес

Организация «Надстрой-2» занимается строительством жилых и нежилых зданий.
В Омске появилась новая строительная компания «Надстрой-2». Ее зарегистрировал АО «Новосибирскавтодор», сообщает «Ъ-Сибирь».
Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. Генеральным директором компании значится Андрей Рожко, который также руководит ООО «Надстрой».
Выручка АО «Новосибирскавтодор» в прошлом году составила более 19 млрд руб., чистая прибыль – около 864 млн руб.