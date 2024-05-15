Омск-Информ
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·Общество

Речь идет о земельном участке на улице Красный Путь между домом № 69 и зданием № 75.
В Омске хотят уменьшить зону городской рекреации. Речь идет о земельном участке на улице Красный Путь между домом № 69 и зданием № 75, где располагается мини-сквер. Соответствующий документ появился на сайте мэрии Омска.
В документах отмечается, что зону городской рекреации хотят заменить на зону для объектов административно-делового и общественного значения. 
В случае принятия изменений «зеленая зона» сократится до 529 кв. м.
·Общество

Речь идет о земельном участке на улице Красный Путь между домом № 69 и зданием № 75.
В Омске хотят уменьшить зону городской рекреации. Речь идет о земельном участке на улице Красный Путь между домом № 69 и зданием № 75, где располагается мини-сквер. Соответствующий документ появился на сайте мэрии Омска.
В документах отмечается, что зону городской рекреации хотят заменить на зону для объектов административно-делового и общественного значения. 
В случае принятия изменений «зеленая зона» сократится до 529 кв. м.