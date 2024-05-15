Речь идет о земельном участке на улице Красный Путь между домом №69 и зданием №75.

Речь идет о земельном участке на улице Красный Путь между домом № 69 и зданием № 75.

В Омске хотят уменьшить зону городской рекреации. Речь идет о земельном участке на улице Красный Путь между домом № 69 и зданием № 75, где располагается мини-сквер. Соответствующий документ появился на сайте мэрии Омска.

В документах отмечается, что зону городской рекреации хотят заменить на зону для объектов административно-делового и общественного значения.

В случае принятия изменений «зеленая зона» сократится до 529 кв. м.