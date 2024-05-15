Омск-Информ
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·Политика

Его переназначили в должности руководителя ведомства, которое переименовали.
Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение «О назначении министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области». Главой переименованного ведомства назначили Николая Дрофу. Он вступит в должность с 15 мая на один год.
Ранее это было министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Его 2019 года возглавлял Дрофа. Изменить название решили, чтобы привести его в соответствие с названием федерального ведомства.
·Политика

Его переназначили в должности руководителя ведомства, которое переименовали.
Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение «О назначении министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области». Главой переименованного ведомства назначили Николая Дрофу. Он вступит в должность с 15 мая на один год.
Ранее это было министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Его 2019 года возглавлял Дрофа. Изменить название решили, чтобы привести его в соответствие с названием федерального ведомства.