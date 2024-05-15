Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Дополнительные средства направят во все социальные сферы города.
Сегодня в Омском городском совете состоялось очередное пленарное заседание. Депутаты в третий раз изменили бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Более чем на 600 млн рублей бюджет увеличится за счет налоговых и неналоговых поступлений. Еще 3,5 млрд – безвозмездные поступления.
– Эти средства пойдут на оздоровление, детские учреждения, строительство дорог, расселение жителей аварийных домов и многое другое. Средства направят во все социальные сферы Омска, – отметил председатель горсовета Владимир Корбут.
Отметим, что увеличится и расходная часть бюджета. Депутаты согласились выделить еще 188 млн на строительство школы в микрорайоне Серебряный Берег. Эти средства потребуются для заключения контракта с новым подрядчиком.
Татьяна Маркова
·Политика

Дополнительные средства направят во все социальные сферы города.
Сегодня в Омском городском совете состоялось очередное пленарное заседание. Депутаты в третий раз изменили бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Более чем на 600 млн рублей бюджет увеличится за счет налоговых и неналоговых поступлений. Еще 3,5 млрд – безвозмездные поступления.
– Эти средства пойдут на оздоровление, детские учреждения, строительство дорог, расселение жителей аварийных домов и многое другое. Средства направят во все социальные сферы Омска, – отметил председатель горсовета Владимир Корбут.
Отметим, что увеличится и расходная часть бюджета. Депутаты согласились выделить еще 188 млн на строительство школы в микрорайоне Серебряный Берег. Эти средства потребуются для заключения контракта с новым подрядчиком.
Татьяна Маркова