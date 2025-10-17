Социальный и бездефицитный: стали известны параметры бюджета Омска на 2026 год

О предварительных параметрах основного финансового документа на 2026-й и последующие два года рассказала директор департамента финансов мэрии Омска Ольга Илютикова.

Директор департамента финансов администрации Омска Ольга Илютикова рассказала представителям СМИ о том, каким будет городской бюджет в 2026 году и плановый период 2027–2028 годов. Пока это только предварительные цифры. В конце октября документ начнут обсуждать на комитетах Омского горсовета в режиме первого чтения, на 7 ноября назначены публичные слушания по бюджету. В ноябре депутаты обсудят документ во втором чтении на комитетах. И только 10 декабря со всеми поправками бюджет будет принят на пленарном заседании ОГС.

Ольга Илютикова начала с анализа текущей ситуации. Основные параметры городского бюджета на 2025 год таковы: доходная часть – 43,4 млрд рублей, расходная часть – 46,0 млрд рублей, дефицит бюджета составляет 2,6 млрд рублей.

Отличие городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов – это то, что он запланирован как бездефицитный, с равенством доходов и расходов: на 2026 год – 40,4 млрд рублей, на 2027 год – 38,3 млрд рублей, на 2028 год – 37,0 млрд рублей.

– Бездефицитный бюджет верстается впервые за последние 13 лет. В первую очередь это связано с высокой ключевой ставкой, и, соответственно, любой дефицит означает привлечение кредитных средств, с дальнейшим обслуживанием долговых обязательств, – подчеркнула Ольга Илютикова.

Прогнозируемый объем доходов городского бюджета в 2026 году увеличен на 2 млрд рублей по сравнению с первоначальным бюджетом города на 2025 год (741 млн – за счет налоговых и неналоговых поступлений, 1 млрд 118 млн – за счет поддержки из вышестоящих бюджетов). Налоговые и неналоговые доходы в 2026 году прогнозируются с ростом на 741 млн рублей по сравнению с проектом 2025 года и составят около 22,3 млрд рублей. Безвозмездные поступления запланированы в объеме 18,1 млрд рублей.

Главный финансист Омска сделала акцент на том, что в проекте бюджета на 2026–2028 годы заложены средства на приоритетные расходы, включая выплату заработной платы бюджетникам, повышение МРОТ с 1 января 2026 года, обеспечение целевых показателей средней заработной платы педагогов и работников культуры в соответствии с указами Президента РФ. Таким образом, бюджет на трехлетний период остается социально ориентированным.

В цифрах это выражается так: на социальную сферу пойдет более 26 млрд рублей, чтобы обеспечить функционирование 436 учреждений. В бюджете запланированы средства на реализацию мероприятий по трем национальным проектам – это «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья» – в размере 4,3 млрд рублей. В проекте бюджета на 2026 год предусмотрено финансирование капитального ремонта школ и детских садов, завершения капремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ, ремонта дорог, питания учащихся начальных классов, приобретения техники для дорожных служб, модернизации коммунальной инфраструктуры.

На производственную сферу выделено 9,8 млрд рублей. Основные направления: благоустройство – 1,5 млрд рублей, транспортное обслуживание – 2,4 млрд рублей, дорожный фонд – более 4,7 млрд рублей (3,2 млрд рублей – средства города). Деньги пойдут на содержание и ремонт дорог и мостов, закупку спецтехники, обеспечение транспортной безопасности, ремонт тротуаров, благоустройство ИЖС и подъездных путей к образовательным учреждениям.

Адресная инвестиционная программа на 2026 год в цифрах – более 1 млрд рублей (470 млн рублей – средства города). Большая их часть пойдет на строительство трех детсадов.

Бюджетом на 2026 год также предусмотрены средства на исполнение судебных решений в размере 1 млрд 105 млн рублей. Эти деньги запланированы на исполнение предписаний надзорных органов, снос деревьев, охрану учреждений образования, капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение из аварийного жилья и другие цели.

Цифры бюджета на 2026 год будут меняться еще не раз. Поучаствовать в обсуждении, внести свои предложения, смогут неравнодушные омичи на публичных слушаниях 7 ноября. Подать заявку на участие можно с 24 по 29 октября.