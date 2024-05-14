Сегодня городские кладбища будут работать до 20:00 часов. Омичей попросили не мусорить на территориях.

Сегодня городские кладбища будут работать до 20:00 часов. Омичей попросили не мусорить на территориях.

Сегодня, 14 мая, в родительский день все омские кладбища будут работать до 20:00 часов. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. Кроме того, по словам градоначальника, чтобы поминальные мероприятия прошли спокойно, на всех погостах уже дежурят сотрудники полиции, специалисты департамента общественной безопасности мэрии и народники дружинники.

- Обеспечение безопасности дорожного движения и регулирование потоков машин, направляющихся в «сторону» и «от» кладбищ, осуществляют подразделения Госавтоинспекции. Обращаю особое внимание на необходимость неукоснительного соблюдения норм правопорядка, - отметил Шелест.

Также мэр попросил не оставлять мусор у мест захоронений, а относить к площадкам сбора ТБО.