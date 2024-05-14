Отец омички умер. После этого его вторая жена заменила в квартире замки и двери. Это оказалось незаконно.

Отец омички умер. После этого его вторая жена заменила в квартире замки и двери. Это оказалось незаконно.

В суд обратилась омичка и попросила помочь ей решить проблему с жилым помещением, которое расположено в поселке Дальнем. Женщина рассказала, что после смерти ее отца за ней было закреплено право пользования 1/3 доли квартиры. Другие доли принадлежали второй 48-летней жене отца и ее дочери.

Оказалось, что омичка воспитывалась в детском доме, а в квартире в это время проживала мачеха. После того как женщине исполнилось 18 лет, она планировала жить в доме отца. Однако вдова заменила входные двери и замок и не хотела делить квадратные метры с падчерицей. Из-за этого омичке пришлось снимать квартиру. При этом она оплачивала коммунальные услуги за свою долю.

Фемида встала на сторону женщины и обязала мачеху вселись падчерицу в квартиру. Однако делать она этого все же не торопилась. Тогда в проблему пришлось вмешаться судебным приставам.

- Судебный пристав уведомил должницу о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве и предупредил о необходимости исполнить возложенные обязательства в отведенный по закону срок. В противном случае неисполнение судебного решения влечет за собой дополнительные расходы в виде оплаты исполнительского сбора и возможное привлечение к административной ответственности. Также, чтобы побудить женщину исполнить решение суда, должностным лицом вынесено постановление о временном ограничении на выезд должницы за пределы Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области.

Только после этого женщина впустила омичку в квартиру, передав ей ключи от жилья.