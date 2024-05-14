Омск-Информ
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·Политика

Депутат райцентра Знаменка скрыл свои доходы. Об этом узнала прокуратура и потребовала лишить его мандата.

В Омской области прокуратура заинтересовалась депутатом Знаменского сельского поселения, который не предоставил сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Таким образом он нарушил закон о противодействии коррупции.

- Прокурор района Николай Сарин внес в орган местного самоуправления представление об устранении нарушений законодательства, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого полномочия депутата были прекращены в связи с утратой доверия.

·Политика

Депутат райцентра Знаменка скрыл свои доходы. Об этом узнала прокуратура и потребовала лишить его мандата.

В Омской области прокуратура заинтересовалась депутатом Знаменского сельского поселения, который не предоставил сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Таким образом он нарушил закон о противодействии коррупции.

- Прокурор района Николай Сарин внес в орган местного самоуправления представление об устранении нарушений законодательства, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого полномочия депутата были прекращены в связи с утратой доверия.