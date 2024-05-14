Омск-Информ
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·Спорт

Игрок омского клуба получил награду «Золотой шлем».
В Москве прошла церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/24. На мероприятии была названа символическая сборная прошедшего чемпионата — «Золотой шлем».
В пятерку попал нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев. Кроме него в пятерку вошли вратарь «Металлурга» Илья Набоков, защитники Александр Никишин из СКА и Робин Пресс из «Металлурга», нападающие Никита Гусев из «Динамо» и Николай Голдобин из «Спартака».
На церемонии от омской команды присутствовали генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков и Владимир Ткачев. 
·Спорт

Игрок омского клуба получил награду «Золотой шлем».
В Москве прошла церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/24. На мероприятии была названа символическая сборная прошедшего чемпионата — «Золотой шлем».
В пятерку попал нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев. Кроме него в пятерку вошли вратарь «Металлурга» Илья Набоков, защитники Александр Никишин из СКА и Робин Пресс из «Металлурга», нападающие Никита Гусев из «Динамо» и Николай Голдобин из «Спартака».
На церемонии от омской команды присутствовали генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков и Владимир Ткачев. 