Из Омской области в Стаханов передали бытовую технику, постельное белье и многое другое.

Из Омской области в Стаханов передали бытовую технику, постельное белье и многое другое.

Накануне Дня Победы Стахановский комплексный центр социального обслуживания получил гуманитарный груз, собранный в Омской области силами спонсоров и работников социальных учреждений. В состав груза вошли новая бытовая техника, сантехника, электроприборы, холодильники, стиральные машины, посуда, комплекты постельного белья и хозяйственные принадлежности.

Всего в Стаханов было доставлено более 200 посылок. Груз сопровождал руководитель омского КЦСОН «Вдохновение» Андрей Носковец, который передал его местному комплексному центру.

На сегодняшний день в учреждении обслуживается свыше 200 пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями, детей-сирот и граждан, потерявших жилье вследствие чрезвычайных ситуаций. Стахановчане выразили слова глубокой благодарности своим коллегам из Омской области за их отзывчивость и поддержку в трудный период.

– Большое спасибо омичам за искреннюю поддержку! Они привезли нам очень нужную бытовую технику, которая, безусловно, сделает качество жизни наших граждан лучше и комфортнее. Надеемся, что сотрудничество с омскими коллегами продолжится, мы были бы этому очень рады, – призналась руководитель Стахановского комплексного центра Татьяна Вендина.

Визит Андрея Носковца в ЛНР продлился несколько дней. За это время он успел поделиться опытом омских коллег по реабилитации людей с инвалидностью и пожилых граждан, а также рассказать о работе системы долговременного ухода, успешно функционирующей в Омском регионе. Кроме того, в рамках визита состоялась встреча с министром труда и социальной политики Луганской народной республики Евгением Войновым.

Кроме того, был поднят вопрос о помощи омичей в проведении ремонтных работ в стахановском комплексном центре.