Омский писатель пообщался с жителями Стаханова для нового сборника детских писем

Истории из города и послания для бойцов СВО войдут в новый выпуск его сборника детских писем.

Единая Россия

Омский писатель Юрий Перминов посетил подшефный Омску Стаханов, продолжая работу над сборником детских писем, который создается с 2014 года. Во время поездки он встречался со школьниками и местными жителями, собирая новые истории и пожелания, которые лягут в основу будущей книги.

По словам автора, главное впечатление поездки связано с радушием, стойкостью и оптимизмом стахановцев и бойцов на передовой. На площадке регионального отделения партии «Единая Россия» он обсудил особенности проекта с волонтерами, активистами и сторонниками партии. Между выступлениями участники разных возрастов написали обращения для бойцов СВО, став соавторами очередного выпуска сборника «Координаты своим».

Поддержка военнослужащих остается важной для многих омичей. Передачу подписанных экземпляров и гуманитарных грузов омским бойцам организует партия «Единая Россия» в рамках реализации народной программы.