Омск-Информ
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·Общество

В первую очередь из сел были эвакуированы местные жители, нуждающиеся в медицинской помощи.
Жителей Усть-Ишимского района продолжают эвакуировать из зоны затопления. В первую очередь из сел были эвакуированы местные жители, нуждающиеся в медицинской помощи.
– Так, силами санавиации в областную больницу доставлены пятеро пациентов Усть-Ишимской ЦРБ, в том числе три беременные женщины и мужчина с хронической сердечной патологией. Все находятся под контролем медиков, получают необходимую помощь, – рассказал глава областного Минздрава Артем Наркевич.
Напомним, ранее губернатор Виталий Хоценко поставил ряд задач перед главами областных министерств по ситуации с паводком на севере региона.
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·Общество

В первую очередь из сел были эвакуированы местные жители, нуждающиеся в медицинской помощи.
Жителей Усть-Ишимского района продолжают эвакуировать из зоны затопления. В первую очередь из сел были эвакуированы местные жители, нуждающиеся в медицинской помощи.
– Так, силами санавиации в областную больницу доставлены пятеро пациентов Усть-Ишимской ЦРБ, в том числе три беременные женщины и мужчина с хронической сердечной патологией. Все находятся под контролем медиков, получают необходимую помощь, – рассказал глава областного Минздрава Артем Наркевич.
Напомним, ранее губернатор Виталий Хоценко поставил ряд задач перед главами областных министерств по ситуации с паводком на севере региона.
1116