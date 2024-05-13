В настоящее время жителей Усть-Ишимского района эвакуируют в пункты временного размещения.

В настоящее время жителей Усть-Ишимского района эвакуируют в пункты временного размещения.

В регионе прошло заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсуждались дальнейшие планы по ситуации с затопленными населенными пунктами.

В настоящее время жителей Усть-Ишимского района эвакуируют в пункты временного размещения. Желающих могут отправить к родственникам в Омск.

Губернатор Виталий Хоценко поставил ряд задач перед главами областных министерств. Так, руководителю Минсельхоза Николаю Дрофе поручено создать условия для эвакуации домашнего скота, а также заняться обеспечением животных кормами.

Главе регионального Минэнерго Владимиру Шнипко предстоит и дальше снабжать жителей района чистой водой и топливом. Руководителю областного Минздрава Артему Наркевичу поручено проконтролировать эвакуацию и размещение в ПВР жителей, нуждающихся в медицинской помощи.

Главам Знаменского, Большереченского, Тарского и Тевризского районов глава региона посоветовал общаться с людьми, которые прибывают из затопленных территорий.