Во всем мире в психологические службы доверия обращаются, как правило, люди психически здоровые, вовсе не слабые, а, наоборот, сильные духовно.
Человек в кризисной ситуации испытывает сильное отчаяние, чувство одиночества, безнадежность. В таком состоянии не каждый может открыто сказать о том, что с ним происходит. В этом случае оказать необходимую помощь может квалифицированный специалист – психолог.
Однако до сих пор распространено убеждение, что к психологу обращаются люди, которых общество относит к категории «слабых». На самом деле во всем мире в психологические службы доверия обращаются, как правило, люди психически здоровые, вовсе не слабые, а, наоборот, сильные духовно.
Обратиться за помощью в трудной жизненной ситуации не значит проявить слабость. Это шаг взрослого, сильного человека.
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