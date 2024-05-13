На этой неделе три дня трамвайные маршруты, следующие в «Амур», будут ходить по укороченной схеме.

На этой неделе три дня трамвайные маршруты, следующие в «Амур», будут ходить по укороченной схеме.

На этой неделе три трамвайных маршрута будут ходить по укороченной схеме. По вечерам и формально ранним утром трамваи маршрутов № 1, 4 и 7 не будут ездить в «Амур».

Это будет происходить:

с 20:30 часов 13 мая до 05:30 часов 14 мая;

с 20:30 часов 15 мая до 05:30 часов 16 мая;

с 20:30 часов 17 мая до 05:30 часов 18 мая.

Как пояснили в мэрии, движение трамваев будет ограничено из-за проведения капитального ремонта путей по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-й Северной до улицы 8-й Восточной. Трамваи будут ходить до остановки «Улица 11-я Ремесленная».