Омск-Информ
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·Образование

40 участников мероприятия получили высший балл. Отличников торжественно наградили.

В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского подвели итоги «Тотального диктанта». Всего в 2024-м к акции по проверке грамотности присоединились более 1,9 тысячи омичей. Это пятый по массовости результат по стране.

По итогам мероприятия за написание текста автора Анны Матвеевой 40 человек получили высший балл.

– Мы рады, что так много людей любят и ценят русский язык, заботятся о его сохранении и считают важным говорить и писать грамотно! – высказалась декан факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Евгения Маленова.

Всех отличников наградили. Подарки вручили и участникам детского «Тотального диктанта»

·Образование

40 участников мероприятия получили высший балл. Отличников торжественно наградили.

В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского подвели итоги «Тотального диктанта». Всего в 2024-м к акции по проверке грамотности присоединились более 1,9 тысячи омичей. Это пятый по массовости результат по стране.

По итогам мероприятия за написание текста автора Анны Матвеевой 40 человек получили высший балл.

– Мы рады, что так много людей любят и ценят русский язык, заботятся о его сохранении и считают важным говорить и писать грамотно! – высказалась декан факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Евгения Маленова.

Всех отличников наградили. Подарки вручили и участникам детского «Тотального диктанта»