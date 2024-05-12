Глава Тарского района Евгений Лысаков в комментарии «Омск-информу» заявил, что в Тарском районе подтопления пока не произошло.

Глава Тарского района Евгений Лысаков в комментарии «Омск-информу» заявил, что в Тарском районе подтопления пока не произошло.

Глава Тарского района Омской области Евгений Лысаков по просьбе РИА «Омск-информ» обрисовал ситуацию с возможным паводком. В районе с 8 мая действует режим ЧС из-за подъема воды в реке Таре.

По его словам, угрозы подтопления в этом северном районе пока нет.

– Уровень воды в таежных речках падает. Вода в притоке Иртыша, Таре, поднимается в день по 2-3 см. Но пока подтоплений нет. Ситуация стабильная, – подчеркнул Евгений Лысаков.

В Тарском районе готовятся принять эвакуированных жителей Усть-Ишима.

– Сегодня ждем автобусы с 300 эвакуированными жителями из подтопленных населенных пунктов Усть-Ишимского района. Предоставим пункты временного размещения и горячее питание, – добавил глава района.

Согласно прогнозам, вода может прийти в Тарский и в Муромцевский районы 13-14 мая. Ранее сообщалось, что в зоне паводка оказался Тевризский район Омской области. Все силы брошены на ликвидацию подтопления в Усть-Ишимском районе.