Омск-Информ
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·Происшествия

Горожанин поругался с дамой сердца и получил ножом в грудь. Повреждено легкое.

Печально закончились разборки между 31-летним жителем Центрального округа Омска и его возлюбленной. Пара поссорилась, в итоге у омича – колото-резаная рана груди с повреждением легкого.

Врачи больницы, куда поступила жертва любовной драмы, обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Темпераментная дама задержана, следственные действия продолжаются.

·Происшествия

Горожанин поругался с дамой сердца и получил ножом в грудь. Повреждено легкое.

Печально закончились разборки между 31-летним жителем Центрального округа Омска и его возлюбленной. Пара поссорилась, в итоге у омича – колото-резаная рана груди с повреждением легкого.

Врачи больницы, куда поступила жертва любовной драмы, обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Темпераментная дама задержана, следственные действия продолжаются.