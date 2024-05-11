По официальным данным, там подтоплен всего 1 дом и 20 огородов, но на самом деле деревня превратилась в одну полноводную реку.

По официальным данным, там подтоплен всего 1 дом и 20 огородов, но на самом деле деревня превратилась в одну полноводную реку.

Еще один населенный пункт в Омской области уходит под воду. Это деревня Эбаргуль Усть-Ишимского района, которая находится на берегу Иртыша.

Сегодня региональное МЧС сообщило, что в Эбаргуле подтоплен один дом и 20 огородов. Оттуда эвакуировали четверых жителей, в том числе одного ребенка.

Реальную ситуацию, которая происходит в деревне, показал вице-губернатор Алексей Ромахин. Сегодня он вместе со спасателями и врачами прибыл в Эбаргуль на высокопроходимой технике на гусеничном ходу. Туда привезли питьевую воду и необходимые лекарства.

Судя по видео, снятому вице-губернатором, Эбаргуль сейчас напоминает одну сплошную полноводную реку. По улицам можно передвигаться или на такой технике или на резиновых лодках. Затоплено там буквально все. Вода явно пошла во многие дома.

Ранее сообщалось, что самая сложная ситуация в деревне Ашеваны, где вода затопила 125 домов и 130 огородов. Из затопленной деревни были эвакуированы 94 человека, из них 34 ребенка. Сейчас в Ашеванах остается 27 жителей.

Также одна из жительниц села Большая Тебендя сообщила, что в ее дом зашла вода, но пока никто в этот населенный пункт не приехал.