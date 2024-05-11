Тимур Кол хотел еще 2 года помогать клубу, который его воспитал. Но руководство «Авангарда» решило по-другому.

Тимур Кол хотел еще 2 года помогать клубу, который его воспитал. Но руководство «Авангарда» решило по-другому.

Бывший защитник «Авангарда» Тимур Кол, переход которого в СКА стал частью сделки по подписанию вратаря «Сочи» Михаила Бердина, был шокирован тем, что ему придется покинуть омский клуб.

– Все произошло для меня неожиданно, видел еще два года своего развития в Омске. Но спортивная жизнь такова, что от игрока в таких ситуациях мало что зависит. К переходу в систему СКА отношусь положительно, как и к любому спортивному вызову в своей карьере, – заявил Кол телеграм-каналу «Хоккейный Омск».

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов пытался объяснить, почему клуб так легко расстался с одним из самых талантливых на данный момент игроков.

– Тимур Кол имеет двухгодичный контракт, по окончании которого с большой долей вероятности отправится в Северную Америку. Это противоречит нашим планам по развитию молодых игроков в главной команде, мы хотели бы делать ставку на тех, кто связывает свое будущее с «Авангардом». Поэтому даем Тимуру возможность развивать себя в составе действующего чемпиона МХЛ, откуда он наверняка сможет попробовать свои силы в сборной, – заявлял Курьянов.

Переход Тимура Кола в СКА вызвал непонимание у многих болельщиков «Авангарда», о чем они прямо написали в соцетях.